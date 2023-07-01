Олег Винник, який вперше озвучив ім'я дружини, вирішив нарешті прокоментувати чутки про залежності. Адже неодноразово в мережі говорили про те, що співак має проблеми з алкоголем.
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Співак про вживання алкоголю
Винник дозволяв собі випивати спиртне, проте ніколи не страждав від алкогольної залежності.
Я ніколи не скажу, що я не випиваю. Я випивав, стільки, скільки мені було потрібно. Ніколи не був бухий,
– відверто сказав артист.
Як повідомив виконавець, він відмовився від алкоголю через стан здоров'я. До того ж не п'є його вже тривалий період.
"Хоча дуже люблю пиво", – додав Винник.
Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн
Алкоголь та наркотики в житті зірок
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