Олег Винник, який вперше озвучив ім'я дружини, вирішив нарешті прокоментувати чутки про залежності. Адже неодноразово в мережі говорили про те, що співак має проблеми з алкоголем.

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Співак про вживання алкоголю

Винник дозволяв собі випивати спиртне, проте ніколи не страждав від алкогольної залежності.

Я ніколи не скажу, що я не випиваю. Я випивав, стільки, скільки мені було потрібно. Ніколи не був бухий,

– відверто сказав артист.

Як повідомив виконавець, він відмовився від алкоголю через стан здоров'я. До того ж не п'є його вже тривалий період.

"Хоча дуже люблю пиво", – додав Винник.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Алкоголь та наркотики в житті зірок