Раніше Олексій Завгородній розповів, що був у військкоматі і отримав військовий квиток. Тоді він казав, мовляв його не лякає перспектива поповнити лави ЗСУ.

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Чи готовий Позитив воювати

Тепер Позитив в новому інтерв’ю відверто відповів, чи боїться захищати Батьківщину на передовій. Він не став приховувати, що і йому страшно.

Це наша місія захищати наш дім, землю. Усім страшно. А кому не страшно? Я боюся залишити своїх рідних. Я був у сірій зоні,

– висловився музикант.

За словами артиста, за останні місяці коло його друзів сильно змінилося.

"Хтось відсіявся, але в позитивний бік (змінилося – 24 Канал) точно. З Даніелем Салемом спілкуюся. Що стосується Потапа, я не відчуваю ніякої різниці між тим спілкуванням, коли він приїжджав і зараз. Ми на зв’язку", – зазначив Олексій.

На питання, чи вважає він Потапа своїм близьким другом, Позитив відповів: "Не можу на це запитання правильно відповісти, бо я в цьому досі розбираюся".

Позитив покинув гурту MOZGI

Артист розповів, що він більше не в складі гурту MOЗGI.

Я пішов з лейбла і вже не належу до гурту MOЗGI. Я – зараз сольний виконавець Позитив. Ніякого відношення до цього гурту не маю зараз. Не знаю, що з ним,

– зізнався Олексій.

Дивіться інтерв'ю з Позитивом: відео

До слова, нещодавно продюсерка Ірина Горова повідомила, що лейбл MOЗGI Entertainment змінив назву – тепер він Pomitni. Лейбл також частково оновив склад артистів. З компанією наразі працюють такі виконавці: DOROFEEVA, Otoy, Анна Трінчер, "Love, Mary", NAZVA, Dima PROKOPOV.