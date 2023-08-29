Репер Позитив (Олексій Завгородній) зараз активно розвиває свою сольну кар'єру. Раніше він був учасником гуртів – MOЗGI та "Время и Стекло".

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Позитив про розпад "Время и Стекло"

Артист зізнався, що сольний шлях – складніший, бо вся відповідальність на тобі. Коли ти в колективі, завжди можна сховатися за колегою.

Коли завершили проєкт "Время и Стекло" було складно. Я не знав, що робити — сольний проєкт чи продовжувати у гурті MOЗGI. Була трошки яма. Коли такий великий успіх був у гурту, то складно себе переналаштувати себе на щось нове. Усе неслося, як поїзд ішов і йшов. А потім стоп і ти вийшов на зупинці,

– розповів Позитив.

Нагадаємо, на початку серпня Позитив зізнався, що покинув не лише лейбл MOЗGI (тепер Pomitni), але й однойменний гурт. Він не знає, що зараз з колективом.

Музикант розповів, як боровся з депресією. Він не впевнений, чи позбувся її зараз.

"Була депресія. Я здав великий загальний аналіз. Супер багато грошей витратив, але це потрібно було робити. Check-up організму після 30 потрібно точно один раз на рік робити. Після консультації з лікарем, аналізу, якось це виявляється. У мене була правильна дієта. Усе залежить і від того, що ти в себе пхаєш. Я ще не знаю, пройшла вона чи ні. Підтримка рідних, друзів – одні з правильних ліків".

Позитив розповідав про депресію й раніше