Рэпер Позитив (Алексей Завгородний) сейчас активно развивает свою сольную карьеру. Ранее он был участником групп – MOЗGI и "Время и Стекло".
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Позитив о распаде "Время и Стекло"
Артист признался, что сольный путь – более сложный, потому что вся ответственность на тебе. Когда ты в коллективе, всегда можно спрятаться за коллегой.
Когда завершили проект "Время и Стекло" было сложно. Я не знал, что делать – сольный проект или продолжать в группе MOЗGI. Была немножко яма. Когда такой большой успех был у группы, то сложно себя перенастроить на что-то новое. Все неслось, как поезд шел и уходил. А потом стоп и ты вышел на остановке,
– рассказал Позитив.
Музыкант рассказал, как боролся с депрессией. Он не уверен, избавился ли от нее сейчас.
"Была депрессия. Я сдал общий анализ. Супер много денег потратил, но это нужно было делать. Check-up организма после 30 нужно точно один раз в год делать. После консультации с врачом, анализа, как-то это оказывается. У меня была правильная диета. Все зависит и от того, что ты в себя толкаешь. Я еще не знаю, прошла она или нет. Поддержка родных, друзей – одно из правильных лекарств".
Позитив рассказывал о депрессии и раньше
- Рэпер признавался, что борется с депрессией около трех лет. Причиной, по его мнению, могли стать недосыпание, постоянные концерты, стресс. Ранее он пытался заглушить эту болезнь алкоголем, но после похода к врачу перестал употреблять.
- Позитив рассказывал, что не поборол алкоголизм до конца. Но уверен, что уже может себя контролировать.