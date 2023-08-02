Були переписки, – Позитив відверто розповів про зради у стосунках з колишньою дружиною

Екссоліст гурту "Время и Стекло" Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, понад три роки тому розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук. Однак інтерес до їхнього шлюбу в публіки не зникає й досі. Відтак артист зізнався, чи зраджував своїй колишній дружині.

До того ж Позитив підтвердив, що зараз перебуває у стосунках. Він сказав, що його нова обраниця займається з дітьми. Втім, вирішив більше нічого не розповідати, бо вважає, що це зараз не на часі.

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Позитив розповів про зради в попередніх стосунках

Чоловік зізнався, що він переписувався з іншими жінками, однак, за його словами, фізичної зради не було. Він наголосив, що поважає себе та свою колишню дружину, тож не може навіть подумати, що переспав би з кимось іншим.

Були переписки. І це зіпсувало наші стосунки. Моральна зрада точно була, але до фізичної не доходило. Проте, коли твоя жінка читає дурню в месенджерах, вона думає, що все було. Я поважаю себе і поважаю дружину, тому не думаю, що таке навіть могло бути,

– відверто розповів співак.

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