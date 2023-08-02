Вона зауважила, що тема життя і смерті є для неї дуже болісною. Співачці важко про це говорити, бо вважає біль слабкістю. Відтак вона дуже хотіла, щоб її Веня сприймав все по-іншому. Після прочитання тексту, який підліток написав вчителю, Тіна зрозуміла, що саме так і є.

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Тіна Кароль про зворушливе смс від сина вчителю

Співачка подружилася з хедмайстером школи, де вчиться Веніамін. Тож чоловік повідомив Тіну про смерть своєї мами. Артистка хотіла підтримати його, однак не могла правильно підібрати слова. Їй важливо було написати щирий текст, без типових слів.

Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, я боюсь говорити про смерть, бо біль — це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила, сховала, спалила. Залишилося вугілля, на якому немає емоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече. Все про що я мріяла, щоб Веня сприймав смерть якось інакше,

– пояснила виконавиця.

14-річний Веніамін написав вчителю зворушливі слова, в яких висловив свої співчуття. Він наголосив, що "смерть не завжди є поганою річчю".

"Коли моя мама показала мені ваш тривожний текст, я відчув сум, що прийшов з мого серця. Але смерть не завжди є поганою річчю. Зі смертю наших улюблених членів сім'ї, ми можемо згадати про їхнє життя та їхні великі досягнення. Замість скорботи, давайте святкуватимемо життя вашої матері. Вона повинна була бути великою жінкою, адже виховала дуже розумного сина, який допоміг мені та всій школі розвиватися", – таке повідомлення підліток написав вчителю.

До слова, Веніамін зараз навчається у Великій Британії. Відтак вони з мамою бачаться нечасто. Втім, нещодавно син з мамою повечеряли в ресторані. Там Тіна зустріла знайомого танцівника, тож вони станцювали з ним просто посеред закладу.

Реакція шанувальників артистки

Під дописом виконавиці можна зустріти багато приємних слів. Фани підтримали Тіну. Вони зауважили, що співачка виховала мудрого сина:

"Веніамін — герой наших часів";

"Неймовірні слова";

"Просто плачу";

"Ви виховали неймовірного сина";

"Який мудрий син";

"Дуже пронизливо";

"Сльози на очах";

"Серце крається".