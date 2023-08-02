До того ж Позитив підтвердив, що зараз перебуває у стосунках. Він сказав, що його нова обраниця займається з дітьми. Втім, вирішив більше нічого не розповідати, бо вважає, що це зараз не на часі.
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Позитив розповів про зради в попередніх стосунках
Чоловік зізнався, що він переписувався з іншими жінками, однак, за його словами, фізичної зради не було. Він наголосив, що поважає себе та свою колишню дружину, тож не може навіть подумати, що переспав би з кимось іншим.
Були переписки. І це зіпсувало наші стосунки. Моральна зрада точно була, але до фізичної не доходило. Проте, коли твоя жінка читає дурню в месенджерах, вона думає, що все було. Я поважаю себе і поважаю дружину, тому не думаю, що таке навіть могло бути,
– відверто розповів співак.
Інтерв'ю Позитива зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Позитива: головне
- Екссоліст гурту "Время и Стекло" Позитив оголосив про розлучення з дружиною Анною Андрійчук у квітні 2021 року. Пара була разом 13 років. Причиною їхнього розриву стало те, що у чоловіка завжди на першому місці була робота і музика.
- Відомо, що ініціатором розлучення стала саме Анна. За її словами, подружжя кілька років до розриву жило окремо. Але вони продовжували планувати спільне майбутнє.
- Про новий роман Позитива перешіптувалися ще тоді, коли він був у шлюбі з дизайнеркою. Фани припускають, що його дівчина, яка працює у сфері шоу-бізу – це партнерка по "Танцях з зірками" Юлія Сахневич. Рік тому Позитив казав, що вони "добре товаришують, бачаться, дійсно поруч", але жодних інших деталей не видав, бо "не на часі".