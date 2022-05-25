Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не виїжджав з України, однак столицю вирішив на деякий час покинути. Зараз він разом з друзями започаткував благодійну ініціативу "Діти-Дітям" – організовує свята для дітей, які вимушено покинули рідні домівки через війну.

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Стосунки Юлії Сахневич і Позитива

Хореографиня Юлія Сахневич, з якою Олексій брав участь у "Танцях з зірками" восени 2020 року, зараз перебуває разом з ним. Дівчина долучилася до акції "Діти-Дітям". Завгородній зазначив, що Юлія придумала багато цікавого для дітей та й взагалі сприяє тому, щоб ця акція відбувалася в різних містах.

Але особисті стосунки з Сахневич Позитив не коментує. На його думку, зараз не час для обговорення таких тем.

Ми дуже добре товаришуємо. Ми дійсно бачимося, ми дійсно поруч. Юлька мені дуже допомагає. Але крім цього, я нічого не буду казати, бо це не на часі,

– сказав Позитив.

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