К тому же, Позитив подтвердил, что сейчас находится в отношениях. Он сказал, что его новая избранница занимается с детьми. Впрочем, решил больше ничего не рассказывать, потому что считает, что это сейчас неуместно.

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Позитив рассказал об изменах в предыдущих отношениях

Мужчина признался, что он переписывался с другими женщинами, однако, по его словам, физической измены не было. Он подчеркнул, что уважает себя и свою бывшую жену, поэтому не может даже подумать, что переспал бы с кем-нибудь другим.

Были переписки. И это испортило наши отношения. Нравственная измена точно была, но до физической не доходило. Однако когда твоя женщина читает дурости в мессенджерах, она думает, что все было. Я уважаю себя и уважаю жену, поэтому не думаю, что такое даже могло быть,

– откровенно рассказал певец.

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