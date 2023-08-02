К тому же, Позитив подтвердил, что сейчас находится в отношениях. Он сказал, что его новая избранница занимается с детьми. Впрочем, решил больше ничего не рассказывать, потому что считает, что это сейчас неуместно.
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Позитив рассказал об изменах в предыдущих отношениях
Мужчина признался, что он переписывался с другими женщинами, однако, по его словам, физической измены не было. Он подчеркнул, что уважает себя и свою бывшую жену, поэтому не может даже подумать, что переспал бы с кем-нибудь другим.
Были переписки. И это испортило наши отношения. Нравственная измена точно была, но до физической не доходило. Однако когда твоя женщина читает дурости в мессенджерах, она думает, что все было. Я уважаю себя и уважаю жену, поэтому не думаю, что такое даже могло быть,
– откровенно рассказал певец.
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Что известно о личной жизни Позитива: главное
- Экссолист группы "Время и Стекло" Позитив объявил о разводе с супругой Анной Андрейчук в апреле 2021 года. Пара была вместе 13 лет. Причиной их разрыва стало то, что у мужчины всегда на первом месте была работа и музыка.
- Известно, что инициатором развода стала именно Анна. По ее словам, супруги несколько лет до разрыва жили отдельно. Однако они продолжали планировать общее будущее.
- О новом романе Позитива перешептывались еще тогда, когда он был в браке с дизайнером. Фаны предполагают, что его девушка, работающая в сфере шоу-биза – это партнерша по "Танцам со звездами" Юлия Сахневич. Год назад Позитив говорил, что они "хорошо дружат, видятся, действительно рядом", но никаких других деталей не рассказал, потому что "некогда".