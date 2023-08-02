Це відчувається, – Позитив розповів, як змінилася Дорофєєва у стосунках з Кацуріним

Майже два місяці тому Надя Дорофєєва вдруге вийшла заміж. Друг співачки, артист Позитив зазначив, що у стосунках з Кацуріним вона дуже змінилася, і в позитивну сторону.

У липні стало відомо, що Надя Дорофєєва таємно одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним. Співачка не змінювала прізвище, тож залишилася Дорофєєвою.

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Позитив зізнався, що нові стосунки Наді змінили співачку. Ведучий запитав, чи відрізняється поведінка Дорофєєвої, коли вона була у стосунках з колишнім чоловіком Дантесом, та якою вона є зараз з нинішнім чоловіком Кацуріним.

Дуже сильно відрізняється… Неможливо пояснити, але вона стала більш відкритою, вона більше йде на контакт. Головне, вона щаслива. І це відчувається. Відчувається її щастя… Вона не париться, у неї немає проблем. Вона зараз просто купається в коханні,

– висловився Позитив.

Артист додав, що вони досі ностальгують за гуртом "Время і стекло", але кожен вже має сольну кар'єру. На його думку, якщо вони колись і матимуть знову спільний дует, то пісня вийде дуже крутою.

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Додамо, що Дорофєєва дійсно виглядає щасливою. У своїх соцмережах вона часто показує фото та відео з коханим, на яких аж світиться від щастя. Це помічають і її прихильники.

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