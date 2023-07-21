Артистка поділилася, що рішення святкувати весілля було спонтанним. Відтак пара не хотіла робити гучних святкувань, тому й весільні образи були відповідними.

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Дорофєєва про весілля з Кацуріним

Співачка зізналася, що подружжя хотіло одягнутися на весілля просто та комфортно. Вони мали на меті зробити таке свято, яке не буде виділятися й надто привертати до себе увагу.

Це було спонтанне рішення. Ми не виряджалися на весілля, нам хотілося простоти, почуватися комфортно. Зараз не актуально взагалі робити щось пафосне. Ми хотіли бути собою і нам так було комфортно,

– зауважила артистка.

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