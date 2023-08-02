В июле стало известно, что Надя Дорофеева тайно вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Певица не меняла фамилию, поэтому осталась Дорофеевой.

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Позитив признался, что новые отношения Нади изменили певицу. Ведущий спросил, отличается ли поведение Дорофеевой, когда она была в отношениях с бывшим мужем Дантесом, и сейчас с нынешним мужем Кацуриным.

Очень сильно отличается… Невозможно объяснить, но он стал более открытым, он больше идет на контакт. Главное, она счастлива. И это ощущается. Чувствуется ее счастье… Она не парится, у нее нет проблем. Она сейчас просто купается в любви,

– высказался Позитив.

Артист добавил, что они до сих пор ностальгируют по группе "Время и стекло", но у каждого уже есть сольная карьера. По его мнению, если они когда-нибудь и будут снова иметь общий дуэт, то песня получится очень крутой.

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Добавим, что Дорофеева действительно выглядит счастливой. В своих соцсетях она часто показывает фото и видео с любимым, на которых светится от счастья. Это замечают и ее поклонники.

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