У липні стало відомо, що Надя Дорофєєва таємно одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним. Співачка не змінювала прізвище, тож залишилася Дорофєєвою.
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Позитив зізнався, що нові стосунки Наді змінили співачку. Ведучий запитав, чи відрізняється поведінка Дорофєєвої, коли вона була у стосунках з колишнім чоловіком Дантесом, та якою вона є зараз з нинішнім чоловіком Кацуріним.
Дуже сильно відрізняється… Неможливо пояснити, але вона стала більш відкритою, вона більше йде на контакт. Головне, вона щаслива. І це відчувається. Відчувається її щастя… Вона не париться, у неї немає проблем. Вона зараз просто купається в коханні,
– висловився Позитив.
Артист додав, що вони досі ностальгують за гуртом "Время і стекло", але кожен вже має сольну кар'єру. На його думку, якщо вони колись і матимуть знову спільний дует, то пісня вийде дуже крутою.
Дивіться повне інтерв'ю з Позитивом: відео
Додамо, що Дорофєєва дійсно виглядає щасливою. У своїх соцмережах вона часто показує фото та відео з коханим, на яких аж світиться від щастя. Це помічають і її прихильники.
Весілля Дорофєєвої та Кацуріна: головне
- На початку липня подружжя засвітилось в київському ЦНАПі. Тоді шанувальники запідозрили, що Надя та Міша таки одружилися, але Слава Дьомін запевнив, що співачка виписується з будинку, де жила разом з Дантесом. Пара спростовувала всі чутки.
- Лише 13 липня виконавиця офіційно повідомила про весілля з коханим. В цей день подружжя поділилося фото з церемонії. У реальності воно відбулося 15 червня, але гостям місяць було заборонено говорити про одруження зіркової пари.
- Надя Дорофєєва розповіла, що Міша Кацурін їй освідчився на скутері. Оскільки вони в цей час їхала й виконавиця була в шоломі, то не одразу розчула слова коханого. Тож ресторатору довелося повторити свої слова.
- Артистка поділилася, що рішення святкувати весілля було спонтанним. Відтак, пара не хотіла робити гучних святкувань, тому й весільні образи були відповідними.