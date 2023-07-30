Вони сходили у київську кондитерську, де поласували смачними тортами. Після цього родина відвідала кінотеатр. До того ж разом з ними також була мама Кацуріна.

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Як Міша Кацурін проводить час з коханою та дітьми

На одному з фото видно, як Надя Дорофєєва та двоє дітей ресторатора від попереднього шлюбу: однорічний Іван і 7-річна Саша сидять на рожевому дивані в кафе. Вони позували на тлі вітрини з різними десертами. Надя і Саша були в рожевому. Дівчинка обрала рожеве плаття, а співачка – рожеву футболку та темно-сині джинси. Свій образ виконавиця довершила вишневою кепкою. Маленький Іван одягнув білу футболку та зелені спортивні штани.



Надя Дорофєєва і діти Міші Кацуріна / Скриншот з інстаграм-сторіс

Разом з ними в кондитерській також була мама ресторатора Ольга. Вона одягнула білу сукню в різнокольоровий принт та окуляри. З аксесуарів Ольга також мала чорну сумку.



Мама Міші Кацуріна / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Міша Кацурін поділився, що вони з дітьми ще сходили в кінотеатр, де переглянули популярний фільм "Барбі".



Міша Кацурін з дітьми сходив на фільм "Барбі" / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, днями Володимир Дантес разом з коханою Дашою Кацуріною та її дітьми відсвяткував день народження своєї мами Марії. Співак та його обраниця зранку привітали жінку, вони подарували їй квіти, а потім вирушили на прогулянку. Разом родина поїхала у село Криворівня на Івано-Франківщині. Там вони зайшли до улюбленого храму Кацуріної – Різдва Пресвятої Богородиці. Володимир Дантес поділився, що у свій день народження його мама в'язала доньці Даші Кацуріної кофтинку.