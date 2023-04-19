Позитив натякнув на весілля з таємничою коханою: "Буде так, як вона захоче"

Після розлучення з подругою Каменських Анною Андрійчук Позитив знайшов справжнє кохання й готовий не лише до сім'ї, а й до весілля. Співак думає про те, щоб вдруге піти під вінець і зробити все так, як хоче кохана.

33-річний Позитив ділився, що хоче сім'ю й готовий до цього, адже його стосунки пройшли випробування війною і стали лише міцнішими. Як з'ясувалося, він думає про офіційний шлюб і весілля.

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Позитив прокоментував весілля з коханою

Я точно скажу, що дійсно готовий до родини, до сім'ї. І воно вже хочеться. Я думаю про те весілля, про яке мріє моя кохана. Ми ж знаємо точно, що для дівчат це все. Це свято для них, тому хочеться, щоб було все так, як вона захоче,

– зізнався Позитив.

Він навіть замислюється про дітей і не виключає, що в них народиться двійня.

"Ми ж двійнята з сестрою, тому я знаю, як справлятися з дівчинкою. Я знаю, що таке жити з дівчатами. Я думаю, що це може бути двійня, і це кльово. Тут як Бог дасть", – заявив музикант.