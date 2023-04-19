33-летний Позитив делился, что хочет семью и готов к этому, ведь его отношения прошли испытание войной и стали только крепче. Как выяснилось, он думает об официальном браке и свадьбе.

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Позитив прокомментировал свадьбу с любимой

Я точно скажу, что действительно готов к семье. И оно уже хочется. Я думаю о той свадьбе, о которой мечтает моя возлюбленная. Мы знаем точно, что для девушек это все. Это праздник для них, поэтому хочется, чтобы было все так, как она захочет,

– признался Позитив.

Он даже задумывается о детях и не исключает, что у них родится двойня.

"Мы же близнецы с сестрой, поэтому я знаю, как справляться с девочкой. Я знаю, что такое жить с девушками. Я думаю, что это может быть двойня, и это клево. Здесь как Бог даст", – заявил музыкант.