Про розлучення українського репера Позитива (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) та Анни Андрійчук стало відомо ще у квітні. Та лише зараз дівчина прокоментувала, що саме вона стала ініціаторкою розриву.
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Анна Андрійчук про розлучення з Позитивом
Колишня дружина виконавця зізналась, що вже 2 місяці офіційно розлучена. Однак ухвалювати рішення про розставання їй було непросто.
Це боляче, це складний переломний момент. Особливо коли я прийняла рішення, що треба вже відпускати одне одного, щоб кожен був щасливим окремо. Тоді був стан, коли ти почуваєшся на повному дні. Це боляче. Це дуже боляче,
– поділилась Анна Андрійчук.
Вона додала, що за кілька років до розриву подружжя жило окремо. Але вони продовжували планувати спільне майбутнє. "Ми ж роз'їхалися, щоб зробити паузу, пожити окремо та зрозуміти взагалі who is who".
Як коментує чутки про зраду
Під час участі Позитива у "Танцях з зірками" ходили чутки про його роман з партнеркою, Юлією Сахневич. Однак Анна не збирається вірити цій інформації.
Якщо була інша жінка, то це вже буде на совісті Льоші. Але я про це нічого не знаю. Чутки та плітки в шоу-бізнесі весь час ходять. Все життя Льоші приписують якісь романи. Я б не вірила всьому. Вони танцювали разом, вони були в одному проєкті,
– відповіла Андрійчук.
Позитив та Анна Андрійчук / Фото з інстаграму Анни
Що відомо про розлучення Позитива
- Ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив оголосив про розлучення у квітні цього року, але не давав жодних коментарів на цю тему.
- Згодом Анна Андрійчук відреагувала на новину й підтвердила її. Вона зазначила, що була спустошена та розчарована, коли шлюб підійшов до логічного завершення.
- Ще через певний час екскохана артиста зізналась, що причиною розриву було те, що Позитив на перший план ставив кар'єру і музику. В той час як вона хотіла справжню сім'ю та дітей.