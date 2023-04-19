33-річний Позитив ділився, що хоче сім'ю й готовий до цього, адже його стосунки пройшли випробування війною і стали лише міцнішими. Як з'ясувалося, він думає про офіційний шлюб і весілля.
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Позитив прокоментував весілля з коханою
Я точно скажу, що дійсно готовий до родини, до сім'ї. І воно вже хочеться. Я думаю про те весілля, про яке мріє моя кохана. Ми ж знаємо точно, що для дівчат це все. Це свято для них, тому хочеться, щоб було все так, як вона захоче,
– зізнався Позитив.
Він навіть замислюється про дітей і не виключає, що в них народиться двійня.
"Ми ж двійнята з сестрою, тому я знаю, як справлятися з дівчинкою. Я знаю, що таке жити з дівчатами. Я думаю, що це може бути двійня, і це кльово. Тут як Бог дасть", – заявив музикант.
- Нагадаємо, усі припускають, що його дівчина, яка працює у сфері шоу-бізу – це партнерка по "Танцях з зірками" Юлія Сахневич. Рік тому Позитив казав, що вони "добре товаришують, бачаться, дійсно поруч", але жодних інших деталей не видав, бо "не на часі".
- Про роман музиканта з танцівницею перешіптувалися ще тоді, коли він був у шлюбі з дизайнеркою Анною Андрійчук, однак вона не вірила в ці плітки: "Усе життя Льоші приписують якісь романи. Я б не вірила всьому. Вони танцювали разом, вони були в одному проєкті".
- З Позитивом Аня розлучилася, бо на першому місці в нього були музика й робота, а вона хотіла сім'ю, дитину.