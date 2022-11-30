Поєднувати важко, – Jerry Heil відповіла, як встигає навчатися у США та бути зіркою в Україні

У вересні Jerry Heil стала студенткою музичного коледжу Берклі, про який давно мріяла. У США вона вчиться писати музику до кінофільмів, але паралельно випускає пісні, щоб в Україні про неї не забули.

В інстаграм-сторіс Jerry Heil відповіла фоловерам, чи важко поєднувати творчість і навчання. Свій спіч вона почала з того, що пропустила 10 днів у Берклі, адже була на концертах. Однак там до цього ставляться з розумінням.

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Як Jerry Heil навчається у США і будує кар'єру в Україні

Яна Шамаєва каже, що навчання в омріяному музичному коледжі дається їй легко. Однак, аби залишатися зіркою в Україні, їй доводиться викладатися на повну. Так, вранці вона пише хіти, робить контент, а після обіду йде на пари.

Навчатися не важко, а поєднувати важко. Перша половина дня – це я для України роблю релізи пісень, бо в мене весь цей час пісні виходять, якщо ви помітили, записую для радіо "айдішки", пишу пісні, випускаю їх, відеозйомка і так далі. Друга половина дня – це завжди навчання, я йду на пари і сиджу там до вечора. А зараз ще й екзамени почнуться,

– поділилася Jerry Heil.

Jerry Heil про навчання у США та творчість / Скриншот з відео