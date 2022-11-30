В инстаграм-сторис Jerry Heil ответила фолловерам, трудно ли сочетать творчество и обучение. Свой спич она начала с того, что пропустила 10 дней в Беркли, ведь была на концертах. Однако там к этому относятся с пониманием.

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Как Jerry Heil учится в США и строит карьеру в Украине

Яна Шамаева говорит, что обучение в желаемом музыкальном колледже дается ей легко. Однако, чтобы оставаться звездой в Украине, ей приходится выкладываться по полной. Так, утром она пишет хиты, делает контент, а после обеда идет на пары.

Учиться не сложно, а совмещать сложно. Первая половина дня – это я для Украины делаю релизы песен, потому что у меня все это время песни выходят, если вы заметили, записываю для радио "айдишки", пишу песни, выпускаю их, видеосъемка и так далее. Вторая половина дня – это всегда обучение, я иду на пары и сижу там до вечера. А сейчас еще и экзамены начнутся,

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil об обучении в США и творчестве / Скриншот с видео