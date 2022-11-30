В инстаграм-сторис Jerry Heil ответила фолловерам, трудно ли сочетать творчество и обучение. Свой спич она начала с того, что пропустила 10 дней в Беркли, ведь была на концертах. Однако там к этому относятся с пониманием.
Не пропустите Jerry Heil посвятила песню Валерию Залужному: трек "Козацькому роду", который разрывает сеть
Как Jerry Heil учится в США и строит карьеру в Украине
Яна Шамаева говорит, что обучение в желаемом музыкальном колледже дается ей легко. Однако, чтобы оставаться звездой в Украине, ей приходится выкладываться по полной. Так, утром она пишет хиты, делает контент, а после обеда идет на пары.
Учиться не сложно, а совмещать сложно. Первая половина дня – это я для Украины делаю релизы песен, потому что у меня все это время песни выходят, если вы заметили, записываю для радио "айдишки", пишу песни, выпускаю их, видеосъемка и так далее. Вторая половина дня – это всегда обучение, я иду на пары и сижу там до вечера. А сейчас еще и экзамены начнутся,
– поделилась Jerry Heil.
Jerry Heil об обучении в США и творчестве / Скриншот с видео
- Экзамены на поступление в музыкальный колледж Яна сдала еще до войны. В апреле она получила письмо: "Поздравляю вас! Вас приняли в Беркли", но хвастаться этим не хотела, поэтому раскрыла карты только в конце августа.
- Jerry Heil выиграла грант, покрывший четверть обучения, а все остальное должна была оплатить своими силами. Она откладывала деньги, но купила за них подарок отцу – бус с кроватью, чтобы тот возил артистов на гастроли.
- Оплатить дорогую учебу в США ей помог известный человек, называть имя которого она не хочет, и друзья из лейбла. Теперь Яна постепенно отдает долг.