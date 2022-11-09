Українська виконавиця Jerry Heil нещодавно приїхала з США до України, щоб відсвяткувати тут день народження. В Америці зірка є студенткою, навчається в Берклі.
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Jerry Heil розповіла про дороге навчання
Артистка розповіла, що мала кошти на навчання, – вона відкладала гроші раніше. Але потім вирішила купити батькові машину, щоб він возив зірок та цим заробляв на життя.
Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на важкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тато, в мене є знайомі артисти, будеш їх возити... І кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди. Мої друзі заклали за мене кошти, і тепер я поступово віддаю борг,
– зізналась Jerry Heil.
Артистка додала, що заплатили за неї відомі друзі, тож вона вирішила не розсекречувати, хто це був. "Мені допомогла одна відома людина. Я просто не знаю, чи можу озвучувати, хто це, тому не буду казати. Також з лейбла мені допомогли люди".
Більше про навчання Jerry Heil
- Яна склала іспити до музичного коледжу Берклі ще до війни, але дізналась, що її прийняли – вже у квітні. Тому про це зірка зізналась аудиторії, вже коли була в дорозі до США. Вона зізнавалась, що виграла грант, який покрив чверть вартості навчання.
- Jerry Heil навчається на спеціальності film scoring – тобто створення музики до кінофільмів. Це була давня мрія співачки, до того ж в Україні такої спеціальності немає.
- Після вступу до Берклі артистка розірвала контракт з продюсерським центром Михайла Ясинського Secret Service. Але вона запевнила, що продовжить створювати пісні для українців.