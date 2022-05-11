Поважаю все, що вони роблять, – Позитив розповів про спілкування з Дорофєєвою і Дантесом

Український артист Позитив розповів, що продовжує спілкуватися з Надею Дорофєєвою й телефонував їй після заяви про розлучення. Він додав, чи зв'язується з Володимиром Дантесом.

Український репер Позитив зберіг дружні стосунки з Надею Дорофєєвою після розпаду гурту "Время и Стекло". Він розповів, чи спілкується зараз зі співачкою.

Дивіться також Це був старт моєї мрії, – Позитив поділився, як допоміг дівчинці-переселенці з Сум

Позитив про спілкування з колегами

Виконавець розповів, що спілкується з Надею Дорофєєвою та підтримував її після того, як вона оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом.

Звісно, що спілкуюся з Надею. Після новини про розлучення ми з нею сконтактували, але я не маю права про все це розповідати, бо треба поважати особисте життя кожного. З Вовою я не контактував, але завдяки соціальним мережам і нашим спільним друзям знаю, що з ним все добре,

– поділився Позитив.

"Дуже поважаю все, що вони зараз роблять. Думаю, що цю історію вони самі скоро розкажуть", – додав артист.

Інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Наді й Дантеса