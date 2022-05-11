Поважаю все, що вони роблять, – Позитив розповів про спілкування з Дорофєєвою і Дантесом
Український артист Позитив розповів, що продовжує спілкуватися з Надею Дорофєєвою й телефонував їй після заяви про розлучення. Він додав, чи зв'язується з Володимиром Дантесом.
Український репер Позитив зберіг дружні стосунки з Надею Дорофєєвою після розпаду гурту "Время и Стекло". Він розповів, чи спілкується зараз зі співачкою.
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Позитив про спілкування з колегами
Виконавець розповів, що спілкується з Надею Дорофєєвою та підтримував її після того, як вона оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом.
Звісно, що спілкуюся з Надею. Після новини про розлучення ми з нею сконтактували, але я не маю права про все це розповідати, бо треба поважати особисте життя кожного. З Вовою я не контактував, але завдяки соціальним мережам і нашим спільним друзям знаю, що з ним все добре,
– поділився Позитив.
"Дуже поважаю все, що вони зараз роблять. Думаю, що цю історію вони самі скоро розкажуть", – додав артист.Читайте повне інтерв'ю з Позитивом у межах проєкту Інтерв'ю24.
Інтерв'ю з Позитивом: дивіться відео онлайн
Що відомо про розлучення Наді й Дантеса
- Після 6 років шлюбу, 18 березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Вони вирішили не чекати слушного часу й сказати це під час війни, адже хотіли бути відвертими перед своїми шанувальниками.
- Надя Дорофєєва зізналась, що розійшлась з Володимиром ще до початку повномасштабної війни. Вона додала, що готова до нових стосунків. Дантес так само вважає, що його життя продовжується.
- Експодружжя вже розв'язало питання з нажитим разом майном. Будинок вони вирішили продати, а гроші розділити порівну.
- Ходять чутки, що Надя Дорофєєва закрутила роман з ресторатором Мішею Кацуріним, який оголосив про розлучення у той самий день, що й зірки. Однак Дантес спростував чутки про те, що пара розійшлась через ресторатора. Володимир не підтверджував ці чутки, але й не заперечував, адже Надя "доросла дівчина, сама вирішить, хто повинен бути з нею".