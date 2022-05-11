Украинский рэпер Позитив сохранил дружеские отношения с Надеждой Дорофеевой после распада группы "Время и Стекло". Он рассказал, общается ли сейчас с певицей.

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Позитив общения с коллегами

Исполнитель рассказал, что общается с Надей Дорофеевой и поддерживал ее после того, как она объявила о разводе с Владимиром Дантесом.

Конечно, общаюсь с Надей. После новости о разводе мы с ней сконтактировали, но я не имею права все это рассказывать, потому что нужно уважать личную жизнь каждого. С Вовой я не контактировал, но благодаря социальным сетям и нашим общим друзьям знаю, что с ним все хорошо,

– поделился Позитив.

"Очень уважаю все, что они сейчас делают. Думаю, эту историю они сами скоро расскажут", – добавил артист.

Читайте полное интервью с Позитивом в рамках проекта Интервью24.

Интервью с Позитивом: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Нади и Дантеса