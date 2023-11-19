Раніше репера критикували за іронічний кавер на пісню Doja Cat "Paint The Town Red". У ньому він згадав, як його хейтили, зокрема за "іспанську ТРО" і скандальний трек "Волонтер".
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Потапа нарвався на критику після виходу нової пісні
Реп-виконавець опублікував нову світлину у своєму інстаграмі з відсиланням до назви треку.
Рай де?
– написав Олексій.
Користувачі мережі обурилися цьому підпису, апелюючи до того, що співак виїхав з України в Дубай під час війни.
- "Один поганий вчинок може перетнути всю вашу кар'єру. Хоча це вже другий крок. Зрадив дружину та сина, потім зрадив свою країну. А тепер намагається вийти з дешевих пісень. Потяг вже пішов".
- "У Дубаї, в Іспанії теж непогано".
- "Де рай? Мабуть там, де нема війни. Ти в раю, а справжні українці в пеклі. І майже всі вони самі вибрали цей шлях".
- "Добре опинитися в Дубай, і співати про патріотизм, неймовірно".
Однак, були й ті люди, які стали на захист Потапа. Вони підтримали вихід нової композиції репера.
- "Не звертайте увагу на злі коментарі. Люди самі не знають вже на кого кидатися. Усе буде гаразд".
- "Надзвичайна пісня, з перших нот почула і співаю! Дякую!"
- "Олексію, Ви дійсно талановитий продюсер та співак, що б там не було".
- "Потап, класнийй трек. Вітаю з прем'єрою".
Що відомо про скандали Потапа
- Нещодавно Олексія помітили в Дубаї в компанії росіян. Відповідний ролик поширила дружина соліста російського гурту "Руки вверх" Кирила Туриченко – Дар'я Тарасова. Через певний час вона видалила відео. Сам співак ніяк не прокоментував таку компанію.
- Раніше артист публікував суперечливий кавер, у якому пожартував, що у його псевдонімі 5 літер, як і в прізвищі російського диктатора Путіна, який розпочав війну проти України. Також він згадав критику пісні "Волонтер". Однак, згодом репер перепросив за цей ролик.
- У лютому співак випустив пісню "Волонтер", яку розкритикували користувачі через дивний текст. На думку людей, трек знецінював роботу волонтерів. Тож вони радили Потапу видалити цю пісню.
- У вересні 2022 року Потап казав, що хотів піти на фронт. За словами репера, батько начебто "заочно" записав його до тероборони. Однак згодом, як зазначив Олексій, у нього з'явилося багато справ за кордоном, тому він вирішив там залишитись.