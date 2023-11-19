Раніше репера критикували за іронічний кавер на пісню Doja Cat "Paint The Town Red". У ньому він згадав, як його хейтили, зокрема за "іспанську ТРО" і скандальний трек "Волонтер".

Ого У казан до Фаріон, – Анастасія Приходько розкритикувала Потапа, який розважався з росіянами

Потапа нарвався на критику після виходу нової пісні

Реп-виконавець опублікував нову світлину у своєму інстаграмі з відсиланням до назви треку.

Рай де?

– написав Олексій.

Користувачі мережі обурилися цьому підпису, апелюючи до того, що співак виїхав з України в Дубай під час війни.

"Один поганий вчинок може перетнути всю вашу кар'єру. Хоча це вже другий крок. Зрадив дружину та сина, потім зрадив свою країну. А тепер намагається вийти з дешевих пісень. Потяг вже пішов".

"У Дубаї, в Іспанії теж непогано".

"Де рай? Мабуть там, де нема війни. Ти в раю, а справжні українці в пеклі. І майже всі вони самі вибрали цей шлях".

"Добре опинитися в Дубай, і співати про патріотизм, неймовірно".

Однак, були й ті люди, які стали на захист Потапа. Вони підтримали вихід нової композиції репера.

"Не звертайте увагу на злі коментарі. Люди самі не знають вже на кого кидатися. Усе буде гаразд".

"Надзвичайна пісня, з перших нот почула і співаю! Дякую!"

"Олексію, Ви дійсно талановитий продюсер та співак, що б там не було".

"Потап, класнийй трек. Вітаю з прем'єрою".

Що відомо про скандали Потапа