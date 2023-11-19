Ранее рэппера критиковали за ироничный кавер на песню Doja Cat "Paint The Town Red". В нем он упомянул, как его хейтилы, в частности, за "испанскую ТРО" и скандальный трек "Волонтер".

Ого В котел в Фарион, – Анастасия Приходько раскритиковала Потапа, который развлекался с россиянами

Потапа нарвался на критику после выхода новой песни

Рэп-исполнитель опубликовал новое фото в своем инстаграмме с отсылкой к названию трека.

Рай где?

– написал Алексей.

Пользователи сети возмутились этой подписью, апеллируя к тому, что певец уехал из Украины в Дубай во время войны.

"Один плохой поступок может пересечь всю вашу карьеру. Хотя это уже второй шаг. Изменил жену и сына, потом предал свою страну. А теперь пытается выйти из дешевых песен. Поезд уже ушел".

"В Дубае, в Испании тоже неплохо".

"Где рай? Наверное, там, где нет войны. Ты в раю, а настоящие украинцы в аду. И почти все они сами выбрали этот путь".

"Хорошо оказаться в Дубаи, и петь о патриотизме, невероятно".

Однако были и те люди, которые встали на защиту Потапа. Они поддержали выход новой композиции рэпера.

"Не обращайте внимание на злые комментарии. Люди сами не знают уже на кого бросаться. Все будет хорошо".

"Потрясающая песня, с первых нот услышала и пою! Спасибо!"

"Алексей, Вы действительно талантливый продюсер и певец, что бы то ни было".

"Потап, классный трек. Поздравляю с премьерой".

Что известно о скандалах Потапа