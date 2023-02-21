Це лайно, – Марина Круть прокоментувала трек Потапа, через якого не хоче в шоу-біз
Джерело:Марина Круть
Новим треком "Волонтер" Потап хотів прославити батальйон "Добробат", але в мережі це назвали паплюженням їхньої діяльності. Не змовчала й бандуристка Марина Круть з Нацвідбору Євробачення-2023.
Лише нещодавно 27-річна співачка Марина Круть, відома також під сценічним ім'ям KRUTЬ, заявила, що "не хотілося б асоціювати себе з людьми, які називаю себе українським шоу-бізнесом". Тепер дівчина заговорила про те, що "жовті таблоїди" перекрутили її слова. Насправді ж спільнота молодих артистів її цікавить, їй "не подобається тусовка" таких, як Потап.
До теми "Просто дно": Потап закликав поширювати трек "Волонтер", але закрив коментарі
Марина Круть назвала "лайном" трек Потапа "Волонтер"
Репера й заслуженого артиста України KRUTЬ назвала "горе-виконавцем", а його трек про волонтерів – "лайном" і спробою перефарбуватися.
Теза про шоу-бізнес була про такий шоу-бізнес. Не про українську молоду музику і сцену, не про андеграунд. А саме про таку нішу і їй подібні байрактарні і псевдопатріотичні, перефарбовані, адаптовані пісні та їх горе-виконавців. На жаль, це ще досі називається українським шоу-бізнесом. І я впевнена, що попит на це лайно зменшується,
– різко написала Марина Круть.
Марина Круть про пісню Потапа "Волонтер" / Фото з інстаграм-сторіс репера
Як соцмережі реагують на трек Потапа
Як тільки кліп на пісню "Волонтер" з кадрами роботи "Добробату" з'явився на ютубі, то одразу збурив соцмережі. Когось розлютив сексуальний підтекст: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила". Хтось наголосив на примітивному тексті: "мама ама волонтер", "я можу дістати і танк, і байрактар, на передову передам тобі Мак і соуси тартар". Це лише декілька гнівних коментарів, які Потап видаляє на ютубі:
- "Потап об'єднав всю Україну в іспанському соромі";
- "Образливо за волонтерів. Це люди, які заслуговують на повагу, а не на подібні пісні";
- "Ця пісня паплюжить наших волонтерів, який сором. Як взагалі можна будо "народити" такий "геніальний" текст";
- "Абсолютний несмак та дискредитація наших прекрасних волонтерів".
Тоді як дружина Настя Каменських публічно підтримала Потапа. "Пісня про неймовірно важливих і сильних людей – наших волонтерів", – написала співачка в інстаграм-сторіс і закликала дивитися кліп "Волонтер" на ютубі.