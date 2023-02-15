Одразу після перемоги гурту TVORCHI Марина Круть заявила, що "з Євробаченням покінчено", це був її другий і останній Нацвідбір. Тоді артистка пересвідчилася, що конкурси, як і шоу-бізнес – не її.

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Марина Круть різко висловилася про український шоу-біз

У першому після Нацвідбору інтерв'ю KRUTЬ пояснила, що не хотіла йти на конкурс вдруге, але "сталася пісня", яка, як їй здавалося, "дуже доречна в теперішній час". "Колискова" – це нібито її "ідеальний меседж, як громадянки". Однак зараз дівчина каже, що наївно було думати, що композиція зрезонує з більшістю. Критика, яка звалилася після фіналу, дуже її ранила.

"Вдруге я прийшла на Нацвідбір, щоб вкотре переконатися, що конкурси – це не моє. Скажу чесно – мені було образливо. Коли тебе не вибрали, ти думаєш автоматично, що з тобою щось не так. Це дуже важко не сприймати на свій рахунок. Думаю, найбільшою помилкою було йти на Євробачення й приймати всі коментарі, хейт, оцінки на власний рахунок", – заявила Марина Круть.

Ба більше, після Нацвідбору Євробачення-2023 вона вирішила, що більше не пробиватиметься в шоу-біз. Люди, які там крутяться, розчарували KRUTЬ.

Мені здається, краще взагалі відсторонитися… Мене більше не цікавить український шоу-бізнес. Я трохи відкрила собі цю сторінку, побачила, що там, і мені стало нецікаво. Мені не хотілося б асоціювати себе з людьми, які називаю себе українським шоу-бізнесом,

– різко заявила Марина Круть.

"Я хотіла бути в шоу-бізнесі до 24 лютого, але повномасштабне вторгнення змінило все, мені не хочеться бути причетною до цього. Там мало життя, а ще менше людей, які скажуть правду, які не промовчать. Мені не подобається ця тусовка, мені більше нецікаво в це гратися. Євробачення для мене стало останньою крапкою", – додала вона.

KRUTЬ різко висловилася про український шоу-біз / Скриншот з відео