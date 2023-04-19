Завжди вмію вибачитись, – Потап вперше відреагував на хейт пісні "Волонтер"

Репер Потап близько місяця тому презентував пісню про волонтерів, за яку його розкритикували. Він вперше прокоментував цей хейт та зізнався, що завжди може перепросити.

У березні Потап презентував пісню "Волонтер". Трек мав стати присвятою та підтримкою для тих, хто допомагає Україні, але став об'єктом критики та обурення.

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Потап відреагував на критику пісні про волонтерів

Потап закрив коментарі під своєю піснею, але все-таки відреагував на критику. Він назвав свій стиль спілкування й написання пісень – різким та резонансним, але без мети когось зачіпати.

Я можу бути різким, але завжди вмію вибачитись, коли для когось це здалось образливим. І дійсно – в цій пісні я не мав на меті образити когось, тож, будь ласка, не тримайте на мене зла. Якщо є люди, чиї почуття я зачепив, – я цього не хотів. Пісня може подобатись, може – ні. Це вибір людини, і я завжди його поважаю,

– поділився Потап.

Артист вважає, що лайки та коментарі зараз – не головне. "Зараз взагалі такий час, що хейту багато в цілому по багатьох аспектам життя. Але якщо говорити саме про артистів, то найгірше – залишитись непоміченим. Коли його творчість не викликає жодних реакцій".

"Тому хейт для мене – це не про страх. У випадку пісні "Волонтер" для мене дійсно головною метою було присвятити пісню волонтерам, тому що ці люди – ті, без кого ми ніколи не переможемо. Я дуже поважаю їх і ціную все, що вони роблять. Звісно, хтось міг зрозуміти якісь рядки треку не так – що ж, має повне на це право", – підсумував Потап.

Що зірки казали про пісню Потапа

Бандуристка Марина KRUTЬ назвала репера – "горе-виконавцем", а його пісню – "лайном". Вона згадала свою тезу про те, що їй нецікавий український шоубізнес, та віднесла до нього саме таких представників.

Володимир Дантес не став дорікати Потапу чи висміювати його, але зауважив, що "коментарі говорять самі за себе".

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин вважає, що пісня "Волонтер" могла бути написаною нашвидкуруч. До того ж Потап міг зробити це свідомо, через те, що випав з медійного простору.

Юрій Горбунов не став би випускати такий трек, або принаймні змінив би слова. Він вважає, що Олексій намагався проявити свій епатаж, але цього разу він спрацював негативно.

, трек "Волонтер" обурив користувачів за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Одні вважають, що пісня принизила волонтерів, інша – що зробила їх модними та популярними.