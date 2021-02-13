Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала свій суботній ранок. Разом із собачкою Мімі артистка позувала вдома. Настя постала перед камерою у затишному худі блакитного кольору.

Настя Каменських не лише диктує українським модницям останній тренди, а й показує різноманітні варіанти домашніх образів. Вона надає перевагу комфортному вбранню.

Дивіться також Настя Каменських з мамою і Потапом покаталися зі снігової гірки: яскраві фото

Домашній look Насті Каменських

NK позувала у вітальні власного заміського будинку. На руках вона тримала домашню улюбленицю, собачку породи бішон фрізе Мімі. Сама ж Настя постала перед камерою, сидячи на дивані, в oversize худі блакитного кольору. Кучеряве волосся знаменитість зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Зірка мило усміхалася, показала натуральну вроду та дала можливість обличчю відпочити від повсякденних макіяжів.

Субота. Ми з Мімі вже давно прокинулися і разом зустрічаємо новий день. І нам так тепло та спокійно. Чарівний ранок. Нехай день буде так само чарівним як в мене, так і у вас,

– написала в публікації артистка.



Домашній look Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях підписники Каменських дякують виконавиці за побажання і залишають компліменти на її адресу.