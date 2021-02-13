Настя Каменських замилувала домашнім образом у блакитному худі: фото
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала свій суботній ранок. Разом із собачкою Мімі артистка позувала вдома. Настя постала перед камерою у затишному худі блакитного кольору.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Настя Каменських не лише диктує українським модницям останній тренди, а й показує різноманітні варіанти домашніх образів. Вона надає перевагу комфортному вбранню.
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Домашній look Насті Каменських
NK позувала у вітальні власного заміського будинку. На руках вона тримала домашню улюбленицю, собачку породи бішон фрізе Мімі. Сама ж Настя постала перед камерою, сидячи на дивані, в oversize худі блакитного кольору. Кучеряве волосся знаменитість зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Зірка мило усміхалася, показала натуральну вроду та дала можливість обличчю відпочити від повсякденних макіяжів.
Субота. Ми з Мімі вже давно прокинулися і разом зустрічаємо новий день. І нам так тепло та спокійно. Чарівний ранок. Нехай день буде так само чарівним як в мене, так і у вас,
– написала в публікації артистка.
Домашній look Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських
У коментарях підписники Каменських дякують виконавиці за побажання і залишають компліменти на її адресу.
- Дякуємо, навзаєм!
- Красуні!
- Спасибі! Взаємно!
- Дві красуні!
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