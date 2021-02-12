Популярна українська співачка Настя Каменських в час снігопадів вирішила розважитися. Вона поділилась яскравими фото, як каталась з гірки з мамою та Потапом.

Настя Каменських оприлюднила нову яскраву серію зимових світлин. Вона показала розваги з сім'єю на гірці.

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Настя Каменських покаталась на гірці

Днями Україну рясно засипає снігами. Українські зірки максимально насолоджуються зимою та влаштовують розваги з найріднішими.

Співачка Настя Каменських також вирішила відпочити й провести час з мамою та Потапом. Разом сім'я вирушила на снігову гірку. Вони з'їжджали з неї на спеціальній тарілці.

Всі одягнулися відповідно до погоди. Настя Каменських постала перед камерою в чорних штанах та теплому чорному пуховику. Також вона вдягнула шапку в тон і комфортне взуття. Зірка розпустила хвилясте волосся й позувала без макіяжу.

Разом з Потапом і Настею на зимову прогулянку вирушила мама співачки – Лідія. Перед фото вона постала в сірих штанах та блискучій куртці. А на руках тримала собачку зірки на прізвисько Мімі.

Люблю снігові гірки за те, що після кожного спуску обов'язково буде підйом! І найпрекрасніше, коли поруч люди, які завжди з усмішкою будуть проходити цей шлях разом з вами. А ви разом із ними,

– написала Настя Каменських під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Яскраві сніжні фото зачарували прихильників. Про це вони написали в коментарях:

Які ви чудові;

Як чудово;

Красиво;

Супер;

Такі милі;

Щасливі;

Сім'я.

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