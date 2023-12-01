Після ОАЕ, Іспанії, США: Потап назвав свої поїздки за кордон бізнесом
Джерело:Потап
Реп-виконавець Потап оприлюднив чергове фото з-за кордону. Цього разу – з США. Співак розповів шанувальникам, що він робить у цій країні.
Зараз Потап разом із Настею Каменських перебувають у Маямі. Туди вони поїхали, щоб презентувати нову іспаномовну композицію співачки "Tu y Yo".
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Потап пояснив, чому їздить за кордон
У своєму інстаграмі репер Потап поширив нову світлину, на якій видно, що співак приїхав у американську медіакомпанію Comcast NBC Universal, що в Маямі. Відомо, що Настя Каменських повинна була виступити там з новою піснею іспанською мовою, а також взяти участь в одному з шоу.
Робота з музикою – це не тільки творчість. Це постійне спілкування з артистом, побудова складних бізнес-схем, відрядження й потужний нетворкінг,
– зазначив співак.
У мережі неоднозначно відреагували на таку поїздку артиста. Деякі користувачі висловили своє обурення:
- Чомусь для них кордони відкриті.
- Комусь весело, а комусь холодно в окопах.
- Навіщо взагалі це оприлюднювати? Зовсім дах поїхав! Взагалі можете не повертатися.
- Добре на сонці селфі робити?
- Всім чоловікам можна виїжджати по своїх справах за кордон?
- Як тебе відпускають з України?
Знайшлися й ті користувачі, хто підтримав репера.
- Розумник.
- Коментарі – рівень розвитку людей зараз. Далі тільки краще, не перемикайте.
- Люди такі злі, ніби Потап винен у війні. Його більше ненавидять, ніж Путіна.
- Це вау. Потужно!
- Дуже чекаємо концерт у Маямі.
Нещодавно Потап виїхав за кордон
- У жовтні Потапа та Настю помітили в аеропорту Варшави. У мережі з'явилося відповідне фото. Згодом репер пояснив, що виїхав лише на кілька днів. Разом із Каменських вони відправились в Іспанію.
- Недовзі співака побачили на вечірці в Дубаї у компанії росіян. На відео репер спілкувався російською мовою. Ролик оприлюднила дружина соліста російського гурту "Руки вверх" Кирила Туриченко – Дар'я Тарасова. Вони відпочивали у ресторані відомого шеф-кухаря.
- Днями репер поширив відео з Маямі, куди прилетів з Настею Каменських. Співачка приїхала взяти участь у програмі американського телеканалу Univision. Потап за лаштунками підтримував дружину.