Після ОАЕ, Іспанії, США: Потап назвав свої поїздки за кордон бізнесом

Реп-виконавець Потап оприлюднив чергове фото з-за кордону. Цього разу – з США. Співак розповів шанувальникам, що він робить у цій країні.

Зараз Потап разом із Настею Каменських перебувають у Маямі. Туди вони поїхали, щоб презентувати нову іспаномовну композицію співачки "Tu y Yo".

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Потап пояснив, чому їздить за кордон

У своєму інстаграмі репер Потап поширив нову світлину, на якій видно, що співак приїхав у американську медіакомпанію Comcast NBC Universal, що в Маямі. Відомо, що Настя Каменських повинна була виступити там з новою піснею іспанською мовою, а також взяти участь в одному з шоу.

Робота з музикою – це не тільки творчість. Це постійне спілкування з артистом, побудова складних бізнес-схем, відрядження й потужний нетворкінг,

– зазначив співак.

У мережі неоднозначно відреагували на таку поїздку артиста. Деякі користувачі висловили своє обурення:

Чомусь для них кордони відкриті.

Комусь весело, а комусь холодно в окопах.

Навіщо взагалі це оприлюднювати? Зовсім дах поїхав! Взагалі можете не повертатися.

Добре на сонці селфі робити?

Всім чоловікам можна виїжджати по своїх справах за кордон?

Як тебе відпускають з України?

Знайшлися й ті користувачі, хто підтримав репера.

Розумник.

Коментарі – рівень розвитку людей зараз. Далі тільки краще, не перемикайте.

Люди такі злі, ніби Потап винен у війні. Його більше ненавидять, ніж Путіна.

Це вау. Потужно!

Дуже чекаємо концерт у Маямі.

Нещодавно Потап виїхав за кордон