Зараз Потап разом із Настею Каменських перебувають у Маямі. Туди вони поїхали, щоб презентувати нову іспаномовну композицію співачки "Tu y Yo".

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Потап пояснив, чому їздить за кордон

У своєму інстаграмі репер Потап поширив нову світлину, на якій видно, що співак приїхав у американську медіакомпанію Comcast NBC Universal, що в Маямі. Відомо, що Настя Каменських повинна була виступити там з новою піснею іспанською мовою, а також взяти участь в одному з шоу.

Робота з музикою – це не тільки творчість. Це постійне спілкування з артистом, побудова складних бізнес-схем, відрядження й потужний нетворкінг,
– зазначив співак.

У мережі неоднозначно відреагували на таку поїздку артиста. Деякі користувачі висловили своє обурення:

  • Чомусь для них кордони відкриті.
  • Комусь весело, а комусь холодно в окопах.
  • Навіщо взагалі це оприлюднювати? Зовсім дах поїхав! Взагалі можете не повертатися.
  • Добре на сонці селфі робити?
  • Всім чоловікам можна виїжджати по своїх справах за кордон?
  • Як тебе відпускають з України?

Знайшлися й ті користувачі, хто підтримав репера.

  • Розумник.
  • Коментарі – рівень розвитку людей зараз. Далі тільки краще, не перемикайте.
  • Люди такі злі, ніби Потап винен у війні. Його більше ненавидять, ніж Путіна.
  • Це вау. Потужно!
  • Дуже чекаємо концерт у Маямі.

Нещодавно Потап виїхав за кордон

  • У жовтні Потапа та Настю помітили в аеропорту Варшави. У мережі з'явилося відповідне фото. Згодом репер пояснив, що виїхав лише на кілька днів. Разом із Каменських вони відправились в Іспанію.
  • Недовзі співака побачили на вечірці в Дубаї у компанії росіян. На відео репер спілкувався російською мовою. Ролик оприлюднила дружина соліста російського гурту "Руки вверх" Кирила Туриченко – Дар'я Тарасова. Вони відпочивали у ресторані відомого шеф-кухаря.
  • Днями репер поширив відео з Маямі, куди прилетів з Настею Каменських. Співачка приїхала взяти участь у програмі американського телеканалу Univision. Потап за лаштунками підтримував дружину.