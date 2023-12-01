Сейчас Потап вместе с Настей Каменских находятся в Майами. Туда они уехали, чтобы презентовать новую испаноязычную композицию певицы "Tu y Yo".

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Потап объяснил, почему ездит за границу

В своем инстаграмме рэпер Потап распространил новую фотографию, на которой видно, что певец приехал в американскую медиакомпанию Comcast NBC Universal в Майами. Известно, что Настя Каменских должна была выступить там с новым треком на испанском языке, а также принять участие в одном из шоу.

Работа с музыкой – это не только творчество. Это постоянное общение с артистом, построение сложных бизнес-схем, командировка и мощный нетворкинг,

– отметил певец.

В сети неоднозначно отреагировали на подобную поездку артиста. Некоторые пользователи выразили свое возмущение:

Почему-то для них границы открыты.

Кому весело, а кому холодно в окопах.

Зачем вообще это обнародовать? Совсем крыша поехала! Вообще можете не возвращаться.

Хорошо на солнце селфи делать?

Всем ли мужчинам можно выезжать по своим делам за границу?

Как тебя отпускают из Украины?

Нашлись и те пользователи, кто поддержал рэпера.

Умник.

Комментарии – уровень развития людей сейчас. Дальше только лучше, не переключайте.

Люди такие злые, будто Потап виноват в войне. Его больше ненавидят, чем Путина.

Это вау. Мощно!

Очень ждем концерт в Майами.

Недавно Потап уехал за границу