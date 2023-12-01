Сейчас Потап вместе с Настей Каменских находятся в Майами. Туда они уехали, чтобы презентовать новую испаноязычную композицию певицы "Tu y Yo".
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Потап объяснил, почему ездит за границу
В своем инстаграмме рэпер Потап распространил новую фотографию, на которой видно, что певец приехал в американскую медиакомпанию Comcast NBC Universal в Майами. Известно, что Настя Каменских должна была выступить там с новым треком на испанском языке, а также принять участие в одном из шоу.
Работа с музыкой – это не только творчество. Это постоянное общение с артистом, построение сложных бизнес-схем, командировка и мощный нетворкинг,
– отметил певец.
В сети неоднозначно отреагировали на подобную поездку артиста. Некоторые пользователи выразили свое возмущение:
- Почему-то для них границы открыты.
- Кому весело, а кому холодно в окопах.
- Зачем вообще это обнародовать? Совсем крыша поехала! Вообще можете не возвращаться.
- Хорошо на солнце селфи делать?
- Всем ли мужчинам можно выезжать по своим делам за границу?
- Как тебя отпускают из Украины?
Нашлись и те пользователи, кто поддержал рэпера.
- Умник.
- Комментарии – уровень развития людей сейчас. Дальше только лучше, не переключайте.
- Люди такие злые, будто Потап виноват в войне. Его больше ненавидят, чем Путина.
- Это вау. Мощно!
- Очень ждем концерт в Майами.
Недавно Потап уехал за границу
- В октябре Потапа с Настей заметили в аэропорту Варшавы. В сети появилось подходящее фото. Впоследствии рэпер объяснил, что уехал всего на несколько дней. Вместе с Каменских они отправились в Испанию.
- Вскоре певца увидели на вечеринке в Дубае в компании россиян. На видео рэппер общался на русском языке. Ролик обнародовала жена солиста российской группы "Руки вверх" Кирилла Туриченко – Дарья Тарасова. Они отдыхали в ресторане знаменитого шеф-повара.
- На днях рэпер распространил видео из Майами, куда прилетел с Настей Каменских. Певица приехала поучаствовать в программе американского телеканала Univision. Потап за кулисами поддерживал жену.