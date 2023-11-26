Поведінка, вчинки та реакції Потапа на хейт у сучасних реаліях складають враження, що він відірваний від життя в Україні. Та Слава Дьомін продовжує намагатися запросити його на відверте інтерв'ю – і вже близько 6 спроб були марними.
До слова Потап засвітився на відпочинку в Дубаї у компанії росіян: відео за участю репера
Що чекає Потапа
Шоумен вважає, що Потап таки дасть комусь інтерв'ю рано чи пізно. Він також відповів, чи є у продюсера шанс на реабілітацію в українському шоубізі.
Я тобі скажу так: я спілкувався з багатьма маркетологами й продюсерами в українському шоубізнесі, і багато хто сходиться на думці, що Потап же не дурачок. Тому тут два варіанти — або він поки що не зрозумів, що шоубізнес трошки інакше працює, або це дуже хороша промокампанія для чогось великого і вибухового,
– поділився Дьомін.
Потап / Фото з інстаграму Потапа
Що інші зірки говорять про Потапа
- Алан Бадоєв несподівано заступився за репера та поділився, що погодився б на співпрацю з ним, бо скандалів не боїться. Режисер нагадав, що свого часу Потап заступився за Макса Барських, коли той вступив у публічну перепалку з Тіматі. На його думку, це дуже чоловічий вчинок.
- Анастасія Приходько продовжує критикувати Потапа і за його поїздки в Росію після початку війни на Сході країни, і через особистий конфлікт. Співачка назвала репера "ганьбою країни", бо той випускає некоректні пісні і чинить неправильно.
- Павло Зібров у відповіді на запитання, хто його розчарував, натякнув на Потапа та Олега Винника. Та він зауважив, що розбиратися з артистами закордонної тероборони треба буде після війни.