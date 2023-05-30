Потап натякнув, що повернувся в Україну: що він опублікував
Джерело:Потап
Репер Потап приховує своє місцезнаходження. Багато шанувальників припускають, що артист відсиджується за кордоном. Тепер Потап запостив нові фото начебто з України.
У його Instagram з'явилися нові сторіс з Одеси. Чи дійсно артист зараз в Україні, чи це просто архівні фото – поки точно невідомо.
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30 травня Потап порадував фанатів новими фото та натякнув, що повернувся до України. Він показався на фоні Одеси. Чи ці фото нові – ми не знаємо.
Потап, ймовірно, повернувся до України / Фото з його інстаграм-сторіс
Проте репер досі не показався з дружиною Настею Каменських, яка живе біля Києва.
Потап лише показав фото з патріотичними носками. Виглядає, що світлина зроблена на фоні тераси їхнього будинку.
Потап, ймовірно, у своєму будинку під Києвом / Фото з його інстаграм-сторіс
У соцмережах артист також створив хайлайтс з Одеси, куди додав сьогоднішню сторіс. Крім того, він перепостив фото з шанувальницею, яка живе в Одесі.
Потап, схоже, приїхав до Одеси / Фото з його інстаграм-сторіс
Де перебував Потап останні місяці: коротко
- Продюсер Потап у вересні вперше з початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, згодом він знову зник та відсиджувався за кордоном. В якій саме країні він жив – невідомо, але шанувальники припускали, що в Іспанії. Сам репер пояснював, що він не сидить на місці, а їздить Європою та Америкою.
- За його словами, за кордоном він займається благодійними концертами, і аукціонами, і зборами на армію, і гуманітарною допомогою. Він там і як артист, і як бізнесмен. Каже, що дистанційно, будучи в Україні, не може ні виступати, ні домовлятися про допомогу.
- “У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші і допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільше корисним – це може бути і в Україні, і в Європі, і в Америці”, – казав раніше Потап.
- До речі, нещодавно Ігор Кондратюк спростував слова Насті Каменських, що з України в Іспанію вони виїхали за тиждень до війни. Як пригадує продюсер, 20 лютого 2022 року вони з Потапом знімалися в одному телешоу, де той був ведучим.