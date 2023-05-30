В его Instagram появились новые сторис из Одессы. Действительно ли артист сейчас в Украине, или это просто архивные фото – пока точно неизвестно.

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30 мая Потап порадовал фанатов новыми фото и намекнул, что вернулся в Украину. Он показался на фоне Одессы. Новые ли эти фото – мы не знаем.



Потап, вероятно, вернулся в Украину / Фото с его инстаграм-сторис

Однако рэпер до сих пор не показался с женой Настей Каменских, которая живет возле Киева.

Потап показал лишь фото с патриотическими носками. Похоже, что фотография сделана на фоне террасы их дома.



Потап, вероятно, в своем доме под Киевом / Фото с его инстаграм-сторис

В соцсетях артист также создал хайлайтс из Одессы, куда добавил сегодняшнюю страницу. Кроме того, он перепостил фото с живущей в Одессе поклонницей.



Потап, похоже, приехал в Одессу / Фото с его инстаграм-сторис

Где находился Потап последние месяцы: коротко