Після того, як потролив Сєрга: Потап показав контракт добровольця і відшив хейтерів

Заява Потапа про те, що він заочно записався в тероборону, розлетілася мережею. Коля Сєрга потролив репера, який сім місяців відсиджувався за кордоном, а він несподівано відповів. Як з'ясувалося, у нього навіть контракт добровольця є.

В одному з інтерв'ю Потап сказав, що на початку повномасштабної війни рвався на фронт, але батько порадив йому бодай у тероборону записатися. Він нібито зробив це просто з Іспанії, щоправда, на службу так і не з'явився. Ці слова не залишилися без уваги Колі Сєрги, який ще в лютому вступив до лав ЗСУ.

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Як Коля Сєрга потролив Потапа

У своїх інстаграм-сторіс Коля Сєрга запостив новину з заголовком "Потап після семи місяців за кордоном в Іспанії розповів, як рвався на фронт". У ній цитата репера: "Я сказав батькові: "Хочу їхати, хочу на фронт, на передову". А він каже: "У тероборону запишися для початку". Я кажу: "Запиши мене в тероборону". Так я записався в тероборону заочно і вирішив, що буду далі робити те, що вмію. Доносити все про Україну".

Зірковий захисник ніяк не прокоментував публікацію, але очевидно, що він глузує з таких "бійців" як Потап, які "воюють" за кордоном. Це у той час, як вся його сім'я – брат і навіть батько, який не вірив в Україну, зараз на полі бою.

Коля Сєрга потролив Потапа / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

У Потапа є контракт добровольця тероборони

Вочевидь, сторіс Колі Сєрги зачепила Потапа, якого й до того хейтили за втечу за кордон. Тож він показав у мережі свій контракт добровольця територіальної оборони. Він, до речі, затверджений наказом Міноборони України 7 березня 2022 року. Крім того, репер написав, що все ж таки в ТрО служить очно, а не заочно.

Очно. Для всіх "зрадошукачів". Нагадаю, зрада починається з літери Z,

– зухвало відповів Потап.

Контракт добровольця тероборони Потапа / Фото з інстаграм-сторіс репера