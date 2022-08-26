Батько Колі Сєрги – військовий. Однак коли почалася повномасштабна війна росії проти України Едуард Миколайович просив зіркового сина не брати до рук зброю. Він не був затятим патріотом і допускав, що "русскій мір" добереться й до Одеси.

До теми "Вона б змінила риторику": що думає Коля Сєрга про позицію батьків зрадниці Тодоренко

Чому батько Колі Сєрги відмовляв його від служби в ЗСУ

"Батько, коли я пішов мобілізуватись 26 лютого, почав відмовляти. І з батьком ми не спілкувалися місяць. Можливо, він переживав, що пощади не буде і таких у полон не беруть", – поділився артист.

Де зараз батько Колі Сєрги

Співак ошелешив зізнанням, що на четвертий місяць повномасштабної війни його тато-підполковник повернувся на службу – погодився на посаду, яка на ранг нижча від його звання, і зараз звільняє Херсонщину.

У нього не було проросійських поглядів. Але й не було проукраїнських, він добре ставився до росії. У нього не було віри в Україну, що Україна може щось сама. І знаєш, де зараз батько? Він воює під Херсоном уже два місяці, він командир однієї з бригад,

– шокував Сєрга Аліну Доротюк.

Він додав, що зараз усі чоловіки з його сім'ї на війні. Його рідний брат Ростислав – військовий медик. Він їздить "на нуль" і навчає бійців тактичної медицини.

"Кожен з нас пішов на війну не з якихось ідеологічних поглядів. Раніше – окей, щось відбувається, хай відбувається, нас це не торкається. А коли очевидно стало, що це несправедливість, то все, зброю в руки. Це виховання в сім'ї таке, правильне розуміння добра і зла", – пояснює Коля Сєрга.

Коля Сєрга з рідним братом Ростиславом і мамою Інгою / Фото з інстаграму шоумена

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга пояснював, чому всі вісім років війни будував кар'єру в росії

Інтерв'ю Колі Сєрги Аліні Доротюк: дивіться відео онлайн (про батька та брата в ЗСУ – на 29:37)