Потап засвітився на відпочинку в Дубаї у компанії росіян: відео за участю репера

Українського репера Потапа помітили на вечірці в Дубаї (ОАЕ) у компанії росіян. Репер у відео спілкувався російською мовою.

Чому Потап вирішив розважатися з росіянами під час війни в Україні – невідомо. Але за кілька днів до цього ЗМІ повідомили, що артист виїхав до Барселони.

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Схоже, тепер репер перебуває в Дубаї. Про це стало відомо з відео у соцмережах, яке опублікувала дружина соліста російського гурту "Руки вверх" Кирила Туриченко – Дар'я Тарасова.

Згодом вона видалила цей ролик, але його встиг помітити блогер Богдан Беспалов. Він поділився ним у закритому телеграм-каналі. Відео йому надіслали підписники.

В оприлюдненому ролику чути, як Потап за кадром коментує те, що відбувається. Він сказав російською мовою: "А око – діамант".

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Сам Потап поки не прокоментував свій відпочинок у компанії росіян. Також невідомо, чи була разом з ним його дружина Настя Каменських.

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