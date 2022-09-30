Плакав і вибачався, – Потап назвав російського артиста, який подзвонив йому на початку війни

Українські зірки намагалися достукатися до російських на початку війни. Як зізнався Потап, йому зателефонував ведучий Іван Ургант.

На початку війни українські зірки, серед яких Потап, намагались звертатися до своїх колег з Росії. Потап зізнався, чи писали йому російські артисти.

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Репер і продюсер зізнався, що йому подзвонив Іван Ургант. Він емоційно відреагував на війну, яку розпочала Росія.

Мені на початку війни зателефонував Іван Ургант, який плакав і в трубку казав: "Вибачте нас". Це один із людей, який переживав настільки, що він вибачався за всю країну,

– заявив Потап.

Хто ще спілкувався з Потапом

Репер й раніше розповідав, що також спілкувався з українцями, які живуть та працюють в Росії. Зокрема, з гастролером-одеситом. Його ім'я він відмовився називати.

"Він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаї викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну".