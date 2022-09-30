В начале войны украинские звезды, среди которых Потап, пытались обращаться к своим коллегам из России. Потап признался, писали ли ему русские артисты.

К слову "Киркоров сказал ничего не говорить": Потап вспомнил, как Каменских звонила по телефону Ани Лорак

Потап назвал русского артиста, который просил прощения

Рэппер и продюсер признался, что ему позвонил Иван Ургант. Он эмоционально отреагировал на войну, начатую Россией.

Мне в начале войны позвонил плакавший Иван Ургант и в трубку говорил: "Простите нас". Это один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну,

– заявил Потап.

Напомним, Иван Ургант еще 24 февраля опубликовал антивоенный пост – черный квадрат со словами "Страх и боль. Нет войне", после чего его программы исчезли с "Первого канала". Впоследствии его занесли в черный список России.

Кто еще общался с Потапом

Рэпер и раньше рассказывал, что также общался с украинцами, живущими и работающими в России. В частности, с гастролером-одесситом. Его имя он отказался называть.

"Он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубае выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну".