Нещодавно кремль створив групу розслідування антиросійської діяльності у сфері культури, і вона одразу ж взялася за артистів, що відмовилися підтримувати так звану спецоперацію путіна. Під її гарячу руку потрапили Іван Ургант та учасники "Би-2" – "Льова" Єгор Бортник та "Шура" Олександр Уман.

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До якого "чорного списку" загриміли Ургант і "Би-2"

На своєму першому засіданні ГРАД проголосувала за внесення знаменитостей до списку "агентів іноземного впливу у сфері культури" та припинення їхньої публічної діяльності. Однак "гуманізм" проєкту полягає в тому, що як Ургант, так і музиканти нібито можуть "вийти з реєстру шляхом діяльної підтримки мирного населення, народної міліції ЛДНР та ЗС РФ".

Проте, схоже, телеведучий не планує скористатися цим шансом, адже у своєму інстаграмі опублікував допис, в якому запропонував перейменувати ГРАД на "группу обнаружения врагов нашего общества" – ГОВНО, а за гімн взяти пісню Ярослава Євдокимова "Фантазер". Щоправда, через кілька годин їдкий допис зник з його профілю.

Нагадаємо, раніше "Би-2" відмовився виступати в концертному залі Омська, де вивісили кремлівську "свастику" Z, а Іван Ургант ще 24 лютого опублікував антивоєнний пост – чорний квадрат зі словами "Страх і біль. Ні війні", після чого його програми зникли з Первого канала.

Цікаво, що в списку "іноагентів" поки що лише п'ять фігурантів: