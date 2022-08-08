Нещодавно кремль створив групу розслідування антиросійської діяльності у сфері культури, і вона одразу ж взялася за артистів, що відмовилися підтримувати так звану спецоперацію путіна. Під її гарячу руку потрапили Іван Ургант та учасники "Би-2" – "Льова" Єгор Бортник та "Шура" Олександр Уман.
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До якого "чорного списку" загриміли Ургант і "Би-2"
На своєму першому засіданні ГРАД проголосувала за внесення знаменитостей до списку "агентів іноземного впливу у сфері культури" та припинення їхньої публічної діяльності. Однак "гуманізм" проєкту полягає в тому, що як Ургант, так і музиканти нібито можуть "вийти з реєстру шляхом діяльної підтримки мирного населення, народної міліції ЛДНР та ЗС РФ".
Проте, схоже, телеведучий не планує скористатися цим шансом, адже у своєму інстаграмі опублікував допис, в якому запропонував перейменувати ГРАД на "группу обнаружения врагов нашего общества" – ГОВНО, а за гімн взяти пісню Ярослава Євдокимова "Фантазер". Щоправда, через кілька годин їдкий допис зник з його профілю.
Цікаво, що в списку "іноагентів" поки що лише п'ять фігурантів:
- телеведучий Іван Ургант;
- рок-гурт "Би-2";
- актор Олександр Молочников;
- гендиректор Первого канала Костянтин Ернст, який нібито підтримує Урганта;
- директор Великого театру Володимир Урін – нібито "пособник" Молочникова.