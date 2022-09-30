На початку війни українські зірки, серед яких Потап, намагались звертатися до своїх колег з Росії. Потап зізнався, чи писали йому російські артисти.
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Потап назвав російського артиста, який просив вибачення
Репер і продюсер зізнався, що йому подзвонив Іван Ургант. Він емоційно відреагував на війну, яку розпочала Росія.
Мені на початку війни зателефонував Іван Ургант, який плакав і в трубку казав: "Вибачте нас". Це один із людей, який переживав настільки, що він вибачався за всю країну,
– заявив Потап.
Хто ще спілкувався з Потапом
Репер й раніше розповідав, що також спілкувався з українцями, які живуть та працюють в Росії. Зокрема, з гастролером-одеситом. Його ім'я він відмовився називати.
"Він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаї викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну".