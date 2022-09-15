Репер і продюсер Потап займався інформаційним фронтом, перебуваючи за кордоном. Він розповів, як спілкувався з зірками, які перебувають в росії.
Варто знати Потап повернувся до України через пів року війни
Потап про зірок, які писали йому з росії
Репер розповів, що здебільшого йому писали саме українські зірки, які залишилися в росії. Потап не називав імен, але зізнався, про що з ними говорив.
Деякі мені написали після Бучі, не буду називати хто, вони дуже просили. Вони українці, одесити, він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаї викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну",
– поділився Потап.
"Писали, писали багато. Ми взагалі прийняли дуже активну позицію в інформаційній війні від початку повномасштабної війни, тому що опинилися там, і перше завдання було – прорвати цю завісу інформаційну. І Настя, і я писали, телефонували до всіх українців, виходили в ефіри, до всіх українців і українських зірок, які там".
Продюсер пригадав випадок, як почув розмову Насті Каменських з одною з українських зірок, яка зайняла мовчазну позицію.
Я навіть чув, коли спускався з другого поверху, як Настя каже: "Ти не можеш називатися українкою. Я зроблю все, щоб тебе позбавили українського громадянства". Це до нашої одної співачки. Ніхто так не подзвонив, не сказав, що ми з вами, але ми мовчимо. Розчарування в тих людях, з якими ми спілкувалися,
– розповів Потап.
Хто ще намагався спілкуватися з ексколегами
- Світлана Тарабарова зізналась, що дуже рідко, але спілкувалась з подругою-гастролеркою Регіною Тодоренко. "Я їй писала щиро: "Люди хочуть, щоб ти зробила вибір, показала свою позицію. Ти потрібна людям своїм словом". Певно, для неї це надто складно. Вона не була тут. Вона не чула вибухи, сирени".
- Ведучий Слава Дьомін писав співачці-зрадниці Ані Лорак. Я їй написав: "Пора обирати – гроші й кар'єра чи все-таки твоя країна, в якій ти виросла". Артистка прочитала повідомлення, але не відповіла.