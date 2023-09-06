"Пишаюся і люблю": Потап та Ірина Горова зворушливо привітали спільного сина з днем народження
Джерело:Потап
6 вересня син відомого репера та продюсера Потапа святкує день народження. Андрію виповнюється 15 років. Зіркові батьки – Олексій Потапенко та Ірина Горова – зворушливо привітали спільного сина зі святом.
Знаменитий татко у своєму інстаграмі опублікував фото сина і чуттєво привітав хлопця з 15-річчям. Ірина Горова також присвятили Андрію зворушливі слова в соцмережі.
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Як Потап привітав сина
Репер поділився з шанувальниками фото з Андрієм та написав, що дуже його любить.
15 років! Син, люблю тебе! Тільки вперед і вгору! Happy Birthday Son!,
– привітав Олексій Потапенко.
Потап показав фото з Андрієм / Фото з його інстаграму
Що написала сину Ірина Горова
Продюсерка та генеральна директорка лейблу Pomitni звернулася до сина по-дорослому й зізналася, що пишається ним.
Котику, з днем народження! Обожнюю тебе, пишаюсь, люблю і отримую надзвичайну насолоду, спостерігаючи за твоїм дорослішанням. Дякую тобі за твою доброту, довіру, любов і дружбу. Я поряд,
– написала Горова.
Зіркова мама показала миле відео з дорослим сином. На кадрах помітно, що в них близькі стосунки.
Ірина Горова також опублікувала в інстаграм-сторіс чарівні кадри Андрія. На чотирьох світлинах він зображений у різні коли свого життя. До фото продюсерка додала смайлик у вигляді сердечка.
Ірина Горова показала свого сина від Потапа / Фото з її інстаграм-сторіс
Шанувальники зірок долучилися до привітань. Вони написали у коментарях багато приємних слів Андрію та побажали йому здоров'я і миру:
- "З днем народження! Щастя, здоров'я, многая літа".
- "З Днем народження вашого синочка! Миру і добра".
- "Крутий син! Вітаю!"
- "Який красень! Миру нашим діткам в рідній Україні!"
- "Який гарний хлопчик. Вітаю!"
- "Бажаю здоров'я, щастя та успіхів вашому синочку! Це так прекрасно, коли тобі 15!"
- "З іменинником".
Ірина Горова та Потап мають спільного сина: що відомо
- До Насті Каменських репер був у шлюбі зі своєю бізнес-партнеркою Іриною Горовою. Але після 14 років разом подружжя офіційно розлучилося. Вони мають спільного сина.
- Потап зізнався, що має теплі стосунки з Андрієм. Вони проводять багато часу разом, іноді їздять удвох по справах продюсера. За його словами, хлопець займається спортом, любить баскетбол та цікавиться новітніми технологіями.
- Настя розповідала, що теж добре ладнає з сином чоловіка. Співачка поділилася, що Андрій часто приїжджає в гості у заміський маєток подружжя та залишається там ночувати.
- Нещодавно Потап показав сніданок з дружиною Каменських та Андрієм. Фото було зроблене у їхньому будинку під Києвом.
- Згодом репер показав, як проводить час з сином. Вони разом грали у водне поло та відпочивали біля басейну.