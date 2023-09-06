Знаменитий татко у своєму інстаграмі опублікував фото сина і чуттєво привітав хлопця з 15-річчям. Ірина Горова також присвятили Андрію зворушливі слова в соцмережі.

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Як Потап привітав сина

Репер поділився з шанувальниками фото з Андрієм та написав, що дуже його любить.

15 років! Син, люблю тебе! Тільки вперед і вгору! Happy Birthday Son!,

– привітав Олексій Потапенко.



Потап показав фото з Андрієм / Фото з його інстаграму

Що написала сину Ірина Горова

Продюсерка та генеральна директорка лейблу Pomitni звернулася до сина по-дорослому й зізналася, що пишається ним.

Котику, з днем народження! Обожнюю тебе, пишаюсь, люблю і отримую надзвичайну насолоду, спостерігаючи за твоїм дорослішанням. Дякую тобі за твою доброту, довіру, любов і дружбу. Я поряд,

– написала Горова.

Зіркова мама показала миле відео з дорослим сином. На кадрах помітно, що в них близькі стосунки.

Ірина Горова також опублікувала в інстаграм-сторіс чарівні кадри Андрія. На чотирьох світлинах він зображений у різні коли свого життя. До фото продюсерка додала смайлик у вигляді сердечка.



Ірина Горова показала свого сина від Потапа / Фото з її інстаграм-сторіс

Шанувальники зірок долучилися до привітань. Вони написали у коментарях багато приємних слів Андрію та побажали йому здоров'я і миру:

"З днем народження! Щастя, здоров'я, многая літа".

"З Днем народження вашого синочка! Миру і добра".

"Крутий син! Вітаю!"

"Який красень! Миру нашим діткам в рідній Україні!"

"Який гарний хлопчик. Вітаю!"

"Бажаю здоров'я, щастя та успіхів вашому синочку! Це так прекрасно, коли тобі 15!"

"З іменинником".

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