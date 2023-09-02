У 2023 році MOЗGI GROUP, якими керує Ірина Горова, стали Pomitni. Зараз лейбл співпрацює з Дорофєєвою, Otoy, Анною Трінчер, Love, Mary, Nazva, Dima Prokopov. Водночас Горова повідомила, що припинила працювати з Потапом.

Цікаво Це неправда, – Горова спростувала причетність Потапа до лейбла Pomitni

Генеральна директорка лейблу розповіла, що вони раніше інвестували в артистів, а зараз дещо змінили роботу – запрошують зірок на різні послуги.

Крім того, Горова пригадала розрив ділових стосунків з Потапом.

Наша справа з Потапом починалася з сімейного бізнесу. Після розлучення домовилися працювати разом. Я думаю, що якби навіть не було повномасштабного вторгнення, ми все одно якось би домовилися, розійшлися. Може, на інших умовах. Наша співпраця прийшла до логічного завершення,

– заявила Ірина.

За її словами, її нічого не об'єднує з Потапом, окрім речей, які вони робили у минулому.

"Вторгнення трошки все прискорило. Ми роз'їхалися, я завжди знала, що у мене буде бізнес в Україні. Олексій вирішив йти іншим шляхом. У нього є щось по крипті. У 2022 ми зустрілися, поговорили, зрозуміли, що нас нічого не об'єднує", – пояснила Горова.

Раніше продюсерка заявляла, що єдине, що її об'єднує з репером – це спільний син Андрій і напрацювання за час існування продюсерського центру до 24 лютого 2022 року. За її словами, все те, що робилося після цієї дати, – це лише її робота.

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Які стосунки між Потапом та Іриною Горовою