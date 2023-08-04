Раніше репер прокоментував чутки про розлучення з Настею Каменських. За його словами, у кожного свої справи, але розходитися вони поки не планують.

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Потап розповів і про стосунки з колишньою дружиною Іриною Горовою. Він запевняє, що їх пов’язує син та спільні справи.

У нас здорові стосунки. Ділові і батьківські. Ми вирішуємо як ділові питання в тому проєкті, який нас пов'язує, так і батьківські питання, якими ми консолідовано займаємось,

– пояснив репер.

Які стосунки з сином

Потап відповів, що має неймовірно теплі стосунки з 14-річним Андрієм. На його думку, син росте справжнім українцем та отримує якісні знання.



Потап з сином Андрієм / Фото з його інстаграму

Зараз, поки літні канікули в навчальному графіку, ми проводимо багато часу у нас вдома, іноді їздимо разом у моїх справах, також Андрій любить час від часу бувати в селищі у дідуся Андрія неподалік від Києва,

– зізнався репер.

За його словами, Андрій займається спортом, любить баскетбол, а також розвивається цікавість до новітніх технологій.

"Я пишаюсь, що нам в цьому напрямі завжди є про що з ним поговорити", – додав він.

Днями Потап "засвітив" їхній з Настею Каменських інтер'єр у будинку під Києвом, показавши сніданок з дружиною та його 14-річним сином від Ірини Горової. Згодом він показав, як проводить час з сином. Вони разом грали у водне поло та відпочивали біля басейну.