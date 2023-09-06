Знаменитый папаша в своем инстаграмме опубликовал фото сына и чувственно поздравил парня с 15-летием. Ирина Горова также посвятили Андрею трогательные слова в соцсети.

Обратите внимание Нас ничего не объединяет, – Ирина Горова объяснила, почему разорвала деловые отношения с Потапом

Как Потап поздравил сына

Рэпер поделился с поклонниками фото с Андреем и написал, что очень любит его.

15 лет! Сын, люблю тебя! Только вперед и вверх! Happy Birthday Son!,
– поздравил Алексей Потапенко.


Потап показал фото с Андреем / Фото с его инстаграммы

Что написала сыну Ирина Горова

Продюсер и генеральный директор лейбла Pomitni обратилась к сыну по-взрослому и призналась, что гордится им.

Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Благодарю тебя за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом,
– написала Горова.

Звездная мама показала милое видео со взрослым сыном. На кадрах заметно, что у них близкие отношения.

Ирина Горова также опубликовала в инстаграм-сторис милые кадры Андрея. На четырех фотографиях он изображен в разные времена своей жизни. К фото продюсерша прибавила смайлик в виде сердечка.


Ирина Горова показала своего сына от Потапа / Фото с ее инстаграм-сторис

Поклонники звезд приобщились к поздравлениям. Они написали в комментариях много приятных слов Андрею и пожелали ему здоровья и мира:

  • "С днем рождения! Счастье, здоровье, много лет".
  • "С Днем рождения вашего сыночка! Мира и добра".
  • "Крутой сын! Поздравляю!"
  • "Какой красавец! Мира нашим деткам в родной Украине!"
  • "Какой хороший мальчик. Поздравляю!"
  • "Желаю здоровья, счастья и успехов вашему сыну! Это так прекрасно, когда тебе 15!"
  • "С именинником".

Ирина Горова и Потап имеют общего сына: что известно

  • До Насти Каменских рэпер был в браке со своей бизнес-партнершей Ириной Горовой. Но после 14 лет вместе супруги официально развелись. У них есть общий сын.
  • Потап признался, что имеет теплые отношения с Андреем. Они проводят много времени вместе, иногда ездят вдвоем по делам продюсера. По его словам, молодой человек занимается спортом, любит баскетбол и интересуется новейшими технологиями.
  • Настя рассказывала, что тоже хорошо ладит с сыном мужа. Певица поделилась, что Андрей часто приезжает в гости в загородное имение супругов и остается там ночевать.
  • Недавно Потап показал завтрак с супругой Каменских и Андреем. Фото было сделано в их доме под Киевом.
  • Впоследствии рэпер показал, как проводит время с сыном. Они вместе играли в водное поло и отдыхали у бассейна.