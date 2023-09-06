Знаменитый папаша в своем инстаграмме опубликовал фото сына и чувственно поздравил парня с 15-летием. Ирина Горова также посвятили Андрею трогательные слова в соцсети.
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Как Потап поздравил сына
Рэпер поделился с поклонниками фото с Андреем и написал, что очень любит его.
15 лет! Сын, люблю тебя! Только вперед и вверх! Happy Birthday Son!,
– поздравил Алексей Потапенко.
Потап показал фото с Андреем / Фото с его инстаграммы
Что написала сыну Ирина Горова
Продюсер и генеральный директор лейбла Pomitni обратилась к сыну по-взрослому и призналась, что гордится им.
Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Благодарю тебя за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом,
– написала Горова.
Звездная мама показала милое видео со взрослым сыном. На кадрах заметно, что у них близкие отношения.
Ирина Горова также опубликовала в инстаграм-сторис милые кадры Андрея. На четырех фотографиях он изображен в разные времена своей жизни. К фото продюсерша прибавила смайлик в виде сердечка.
Ирина Горова показала своего сына от Потапа / Фото с ее инстаграм-сторис
Поклонники звезд приобщились к поздравлениям. Они написали в комментариях много приятных слов Андрею и пожелали ему здоровья и мира:
- "С днем рождения! Счастье, здоровье, много лет".
- "С Днем рождения вашего сыночка! Мира и добра".
- "Крутой сын! Поздравляю!"
- "Какой красавец! Мира нашим деткам в родной Украине!"
- "Какой хороший мальчик. Поздравляю!"
- "Желаю здоровья, счастья и успехов вашему сыну! Это так прекрасно, когда тебе 15!"
- "С именинником".
Ирина Горова и Потап имеют общего сына: что известно
- До Насти Каменских рэпер был в браке со своей бизнес-партнершей Ириной Горовой. Но после 14 лет вместе супруги официально развелись. У них есть общий сын.
- Потап признался, что имеет теплые отношения с Андреем. Они проводят много времени вместе, иногда ездят вдвоем по делам продюсера. По его словам, молодой человек занимается спортом, любит баскетбол и интересуется новейшими технологиями.
- Настя рассказывала, что тоже хорошо ладит с сыном мужа. Певица поделилась, что Андрей часто приезжает в гости в загородное имение супругов и остается там ночевать.
- Недавно Потап показал завтрак с супругой Каменских и Андреем. Фото было сделано в их доме под Киевом.
- Впоследствии рэпер показал, как проводит время с сыном. Они вместе играли в водное поло и отдыхали у бассейна.