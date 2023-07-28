Виконавець нещодавно повернувся в Україну. Раніше він виставив фото з Одеси. На одній зі світлин артист позував на тлі житлового будинку, а на наступній фотографії репер зображений вже біля готелю, де, ймовірно, зупинився.

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Потап проводить час з сином та Настею Каменських

У своєму інстаграмі репер розмістив кадр, зроблений у їхньому з Каменських будинком під Києвом. На фото видно, як Настя разом з 14-річним Андрієм снідають на кухні.

Реакція мережі

У коментарях під допис користувачі написали багато приємних слів зіркам:

"Як класно";

"Кайф";

"Гарнюні";

"Як мило";

"Красота".

До того ж фото прокоментував інтерв'юер Слава Дьомін. Він іронічно написав: "Якщо після цього фото тебе виженуть з дому, то готовий прийняти".

Нагадаємо, NK – друга дружина репера Потапа. Раніше Олексій був одружений з продюсеркою та колегою Іриною Горовою. У пари є спільний син Андрій. Настя зізналася, що з ексдружиною свого коханого не спілкується: "У нас немає жодних стосунків". Втім, виконавиця добре ладнає з сином свого чоловіка. Каменських поділилася, що Андрій часто приїжджає в гості у заміський маєток зіркового подружжя та залишається там ночувати.